NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Resultate des Dialyseanbieters hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Spannen für die Jahresziele seien aber nach unten verengt worden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 02:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 02:34 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005785802