Woywod Kunststoffmaschinen, Werneuchen/Seefeld, geht mit einem neuen Showroom online. Der Hersteller präsentiert dort sein Portfolio an Peripherietechnik. Der Hersteller von Dosier- und Mischanlagen für die kunststoffverarbeitende Industrie, Woywod, will damit Anwendern im virtuellen Ausstellungsraum seine aktuellen Geräte und Anlagen näherbringen. Sie lassen sich dann detailliert in einem virtuellen Rundgang erkunden. Beispielsweise das Plasticolor-System: es bietet ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...