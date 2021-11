Haiger (ots) -Vier originelle Typen bilden ein einmaliges Quartett, das dank Design und Technik viel Freude macht. Gemeint ist der Dias von Justus, den es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Zur Auswahl stehen die wandmontierte Variante, die wie ein feuriges Gemälde wirkt. Oder mit Standfuß, was an einen Fernseher erinnert und im Hauptprogramm den Tanz der Flammen bietet. Der Dritte im Bunde ist unten mit einer offenen Metallbox bestückt, in der die Holzscheite dekorativ Platz finden. Und für alle Fans ungewöhnlicher Designideen bietet sich die Kombination von Feuerraum und Beinen aus Buchenholz an.Extra viel Platz für große ScheiteDie betont rechteckige Architektur des schwarzen Korpus aus Stahl setzt in jeder Wohnung markante Akzente. Der extrabreite Feuerraum kann mit bis zu 50 Zentimeter langen Scheiten bestückt werden. Das hat gleich zwei Vorteile gegenüber den meisten Öfen, die nur für 33 Zentimeter Stücke ausgelegt sind. Zum einen ist man beim Sägen und Spalten viel flexibler, da man nicht so auf das genaue Maß achten muss. Und zum anderen setzt die Panoramascheibe die lodernden Flammen der großen Holzscheite gekonnt in Szene. Das sorgt für genussvollen Ausblick und behagliches Ambiente.Know-how auf allen EbenenTechnisch überzeugt der Dias mit der Energie-Effizienzklasse A. Mit einer Nennwärmeleistung von 6,5 kW ist er für mittelgroße Räume ausgelegt. Das spezielle Dreifach-Luftsystem sorgt für eine passend dosierte Luftzufuhr und somit für eine saubere Verbrennung. Die bewährte 2-Punkt-Verriegelung stellt sicher, dass die Tür zuverlässig schließt. Hinzu kommt ein externer Verbrennungsluftanschluss, wodurch der Kaminofen auch für moderne Häuser mit luftdichter Außenhülle und kontrollierter Wohnraumlüftung bestens geeignet ist. Und da alle Ausführungen auf derselben Brennkammer basieren, kann man sich bei der Wahl aus dem Quartett ganz auf das Design konzentrieren. Weitere Informationen und Details unter www.justus.dePressekontakt:JUSTUS GmbHFrau Derya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Str. 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327E-Mail: marketing@justus.deOriginal-Content von: JUSTUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103200/5061859