FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1615 (1510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2000 (2060) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 510 (440) PENCE - BOFA REINITIATES TUI WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1630 (1640) P - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3250 (3450) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS FERREXPO TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 370 (500) P - CREDIT SUISSE CUTS HOMESERVE TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 860 (1100) P - CREDIT SUISSE CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (5600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4250 (4200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (345) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES HOWDEN JOINERY PRICE TARGET TO 1095 (1035) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1800 (1670) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1380) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 620 (605) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 56 (50) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 335 PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 1015 PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RESUMES REDDE NORTHGATE WITH 'BUY' - TARGET 510 PENCE - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 941 (912) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS VIRGIN MONEY TO 'UNDERWEIGHT' ('E-W') - TARGET 205 (225) P - PANMURE INITIATES GREGGS WITH 'BUY' - TARGET 3860 PENCE - RBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2525 (2450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 250 (252) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 683 (810) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

