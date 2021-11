DJ Ampel-Koalition soll kapitalgedeckte Altersvorsorge neu ausrichten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Oberste Priorität für die kommende Regierung muss nach Überzeugung von Deutschem Aktieninstitut (DAI) und Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) die Einführung einer kostengünstigen und auf Aktien basierten kapitalgedeckten Altersvorsorge sein. Ein aktuelles Papier zeige, dass eine breit diversifizierte Anlage in Aktien langfristig attraktive Renditen erwirtschaften könne, ohne zu höheren Risiken gegenüber weniger rentablen Anlagen zu führen. Die Ertragsvorteile von Aktien sprächen für sich. "Die kommende Bundesregierung muss handeln und die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Deutschland neu aufstellen", verlangten DAI und VZBV.

"Eine breitgestreute langfristige Aktienanlage entfaltet ihr Potenzial über viele Jahre und Jahrzehnte und ist damit prädestiniert für die Altersvorsorge", betonte DAI-Vorständin Christine Bortenlänger. "Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihren Lebensstandard im Alter halten wollen, bleiben auf eine Zusatzvorsorge über den Kapitalmarkt angewiesen", sagte VZBV-Vorstand Klaus Müller. Deutschland müsse jedoch 20 Jahre falsche Kapitalanlage mit überwiegend festverzinslichen Altersvorsorgeprodukten reparieren. "Deswegen muss die neue Ampel-Koalition den Weg für eine kostengünstige und renditestarke Altersvorsorge freimachen, die breit diversifiziert in Aktien anlegt."

Das von DAI und VZBV in Zusammenarbeit mit der Finvia Family Office GmbH erarbeitete Papier zeige, dass Aktien gegenüber Anleihen langfristig einen deutlichen Renditevorteil aufweisen. Aktien haben nach Abzug der Inflation demnach 5,7 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet - Anleihen dagegen nur 2,1 Prozent. Gleichzeitig sei die langfristige Anlage in Aktien auch weniger riskant als das Investment in Staatsanleihen. Maximal elf Jahre habe es gedauert, bis Anleger, die zu einem historischen Hoch in Aktien eingestiegen seien, einen nachfolgenden Verlust wieder ausgeglichen hätten. Bei Staatsanleihen hätten sie im schlimmsten Fall 53 Jahre warten müssen.

Nach Prognosen von Finvia würden Aktien auch zukünftig im Vergleich zu Staatsanleihen höhere Erträge erwirtschaften. Obwohl Aktien derzeit weltweit auf Rekordwerten notieren, werde mit deutlich positiven Erträgen von real bis zu 3 Prozent pro Jahr in den nächsten zehn Jahren gerechnet. Die Erträge deutscher Staatsanleihen würden sich dagegen mit real minus 3,2 Prozent voraussichtlich stark negativ entwickeln.

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Sondierungspapier angekündigt, in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einzusteigen und das System der privaten Altersvorsorge grundlegend zu reformieren. Dazu wollen sie einen "öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen Angebot" prüfen.

