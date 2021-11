Wien (ots) -Stoßwellentherapie bringt neue Heilungschancen für Herzinfarktpatienten und für Menschen mit Rückenmarksverletzungen.Einladung zur Pressekonferenz am 5.11.2021 um 09:30 am Rennweg 16 (Hotel Savoyen, Raum "Wien/Turin"), 1030 WienDie "International Society for Medical Shockwave Treatment" (ISMST) tagt nach 16 Jahren wieder in Wien und präsentiert im Rahmen des Weltkongresses aktuelle Studienergebnisse."Das Anwendungsspektrum, bei dem Stoßwellen die körpereigenen Heilkräfte - Selbstheilungskräfte - aktivieren, ist mittlerweile so umfangreich, dass man mit Fug und Recht von einer Revolution in der regenerativen Medizin sprechen kann", betont Dr. Wolfgang Schaden als Präsident des Weltverbandes ISMST. Und weiter: "Nach den ersten Erfolgen, die bereits vor mehr als 40 Jahren erzielt wurden, können heute in sehr vielen, sehr unterschiedlichen medizinischen Bereichen evidenzbasierte Effekte nachgewiesen werden".PK: Stoßwellentherapie bringt ganz neue Heilungschancen für Herzinfarktpatienten und Hoffnung für Menschen mit Rückenmarksverletzungen.Ihre Gesprächspartner:- Dr. Wolfgang Schaden, adj. Prof., Präsident der ISMST, stellvertretender ärztlicher Direktor der AUVA,- PD Dr. Johannes Holfeld, Universitätsklinik für Herzchirurgie, Medizinische Universität Innsbruck, ÖsterreichÜber die ISMSTDie ISMST ist eine wissenschaftliche Gesellschaft, die sich für die Forschung, Entwicklung und korrekte Anwendung der Stoßwellentherapie engagiert. 1997 gegründet findet am 4.11. und 5.11.2021 der Weltkongress in Wien zum 23. Mal statt.Mehr Informationen auf: https://www.shockwavetherapy.org/the-society/Sollte diese Information nicht in der korrekten Redaktion ankommen, ersuchen wir Sie, diese Einladung an die richtige Person intern weiterzuleiten. Vielen Dank.U.A.w.g.Web: www.ismst.comDatum: 05.11.2021, 09:30 UhrOrt: Hotel Savoyen Wien, Raum "Wien/Turin"Rennweg 16, 1030 Wien, ÖsterreichPressekontakt:Dr. Wolfgang SchadenEmail: wolfgang.schaden@auva.atTelefon: +43 677 64 34 53 41Original-Content von: ISMST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159694/5061904