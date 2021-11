Bad Wimpfen (ots) -



Lidl belegt bei einer der europaweit größten Verbraucherumfragen zum "Händler des Jahres 2021/2022", die von Q&A Insights Europe BV durchgeführt wird, die Spitzenposition in der Kategorie "Discounter". Ob Preis, Qualität oder Service: Der Lebensmitteleinzelhändler überzeugt auf ganzer Linie und ist von den Verbrauchern zum 13. Mal in Folge eindeutig zum Sieger gewählt worden. Insgesamt wurden mehr als 94.000 Bewertungen in 36 Kategorien abgegeben. Die Kunden beurteilten mehrere hundert Händler anhand verschiedener Kriterien wie unter anderem Preis, Hilfsbereitschaft und Service, Bereitstellung von Fachwissen und Information, Sortiment, Erscheinungsbild sowie Einfachheit Kauf. Auch der Lidl-Onlineshop kann erneut bei den Kunden punkten und sichert sich bei den Webshop-Awards Platz 1 in der Kategorie "Discounter".



