++ Europäische Indizes handeln uneinheitlich ++ DE30 notiert nahe 2-Monats-Hoch ++ HelloFresh erholt sich nach positivem Umsatzausblick ++ Die Aktienmärkte in Europa begannen den heutigen Handel nahe den gestrigen Schlusskursen. Einige der europäischen Blue-Chip-Indizes zogen jedoch im weiteren Verlauf an. Der deutsche Leitindex (DE30) und der französische CAC 40 (FRA40) legen zu, während die Indizes aus Italien, Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich nachgeben. Der russische RTS (RUS50) ist mit einem Rückgang von 1% einer der schwächsten Indizes. Quelle: xStation 5 Der DE30 reagiert weiterhin auf die Fibonacci-Retracements der im August 2021 begonnenen Abwärtsbewegung. Der Index prallte letzte Woche am 61,8%-Retracement ...

