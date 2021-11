Sandkrug / Berlin (ots) -Energiepolitischer Informationsdienst vergibt kostenlose Publikationslizenzen an mehr als 200 Top-Akteure.Mit dem Relaunch von www.epid-online.de ist heute die erste Kommunikationsplattform der Energiepolitik an den Start gegangen. Ab sofort können Verbände, Organisationen und Unternehmen hier dauerhaft kostenlos Positionspapiere, Stellungnahmen oder Studien zur aktuellen Energiepolitik mit einer Summary veröffentlichen - direkt ohne vorgeschaltete redaktionelle Prüfung.Zudem ist es möglich, auf die Beiträge anderer Akteure oder auf laufende Gesetzgebungsverfahren zur reagieren, entweder mit der eigenen Stellungnahme oder einem Statement."Damit entsteht neben einem Publikations- insbesondere auch ein übersichtliches Recherche-Tool zu allen aktuellen Fragen der Energiepolitik", erläutert EPID-Herausgeber Ralf Peters die Neuerung. Der User erhält damit einen stets aktuellen Überblick zum Diskussionsstand in seinem energiepolitischen Themenschwerpunkt.Zum Start hat der Energiepolitische Informationsdienst kostenlose Publikationslizenzen an mehr als 200 Top-Akteure der Energiepolitik vergeben, also an die relevanten Verbände und die wichtigsten Unternehmen. Weitere kostenlose Publikationslizenzen können von energiepolitisch relevanten Akteuren hier (https://www.epid-online.de/publikationslizenz-beantragen.html) beantragt werden.Pressekontakt:Energiepolitischer InformationsdienstIm rechten Winkel 526209 SandkrugTel: +49 / (0)1525 366 99 71Fax: +49 / (0)32 - 121 305 797eMail: info@epid-online.deWeb: www.epid-online.deOriginal-Content von: Energiepolitischer Informationsdienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81770/5061977