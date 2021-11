Oberhausen - Rheinhausen (ots) -SAP S/4HANA ist die neue Echtzeit-ERP-Suite von SAP und ersetzt sämtliche Vorgängerprodukte wie SAP R/3, Business Suite 7 und ERP 6.0. Die anstehende Migration ist unausweichlich, im Jahr 2030 endet der Herstellersupport für die Vorgängerlösungen. Den Change wollen Unternehmen aber auch nutzen und gründlich aufräumen: Laut einer Studie von PwC steht für 75 Prozent der befragten Unternehmen in DACH auch eine generelle Standardisierung ihrer Prozesse im Fokus. Damit verbunden scheinen massive Investitionen: 68 Prozent der Unternehmen sehen im externen Aufwand durch Leistungen von Dritten oder Lizenzkosten den Hauptkostentreiber. "Die Migration auf S/4HANA gehört bei Unternehmen zu den tiefgreifendsten Eingriffen der letzten zehn Jahre und ist eine große IT-Zitterpartie. Wer sein Software Management bereits vorab automatisiert, schafft sich für die Migration wichtige Sicherheitsreserven", sagt Christian Steiger. Der SAP-Experte ist CEO der Solutive AG. Seine Entwickler bieten mit der ESM-Suite ein Werkzeug zum Enterprise Software Management an, das Prozesse zu SAP-Anpassungen, Changes und Softwaretransporten automatisiert und absichert. Damit reduziert sich der zeitliche und personelle Aufwand wesentlich.Brownfield oder GreenfieldDrei verschiedene Wege führen durch die Migration: Brownfield, Greenfield oder Colourful. Der Brownfield-Ansatz sorgt zunächst für eine Analyse und Anpassung der bestehenden SAP-Struktur über ein Custom Code Management, die Migration wird als Upgrade vollzogen. Das Greenfield-Modell sorgt derweil für eine umfassende Bereinigung der Systemlandschaft und setzt S/4HANA als Neusystem ohne Berücksichtigung der historischen Prozess- und Systemstrukturen ein. Ein weiterer Vorteil dieser Methode - neben dem Neustart mit einem von Altlasten befreiten System - ist der lückenlose Audit Trail, der bei Brownfield wesentlich komplexer abzubilden ist. Colourful verbindet beide Modelle zu einem Kompromiss. Die ESM-Suite arbeitet mit allen Modellen. Die Automatisierung der Suite basiert auf agiler Softwareentwicklung und DevOps, die sich im Software Management von SAP bereits bewährt haben. "Die Migration und der Erfolg in der Produktivsetzung hängt wesentlich von unterschiedlichen Release-Ständen und der generellen Systemvielfalt ab. Eine zentrale Management-Plattform hält die Fäden sauber zusammen und erleichtert den Eintritt in die Produktiv-Zukunft. Die Vorbereitung kann zudem über ein Repository erfolgen, das zunächst als Simulation für die neue SAP-Umgebung agiert", so Steiger weiter. Rechtzeitige Vorbereitung ist hier allerdings entscheidend, um nicht später mit dem Rücken zur Wand zu stehen.Plan, Test, Run, SuccessDie Synchronisation der bestehenden und neuen Systeme bereitet die Migration auf S/4HANA vor. Sämtliche Softwareanpassungen können durch die ESM-Suite geplant, getestet, transportiert und produktiv gestellt werden. So kann gewährleistet werden, dass sich die Migration nicht negativ auswirkt. Im laufenden Betrieb ist somit die Sicherheit und Dokumentation jederzeit gegeben. SAP-Anwendungsunternehmen aus kritischen Branchen unterliegen zudem einer Auditpflicht. Eine lückenlose Dokumentation sowie klare Prozesse zu Softwaretransporten und -changes sind daher nötig und können über die ESM-Suite hinterlegt werden. Das betrifft auch die Migration auf die neueste ERP-Suite von SAP. Mit einem Pilotprojekt bringt Solutive zudem Künstliche Intelligenz in die ESM-Suite, um den Automatisierungsgrad noch weiter zu erhöhen und damit auch das Sicherheitslevel. Die Lösung ist aktuell in der ersten KI-Ausbaustufe bereits bei einem Unternehmen im Einsatz und vereinfacht den Betrieb komplexer SAP-Landschaften.Die SAP-Spezialisten der Solutive AG entwickeln und vertreiben eine umfassende Suite zum Enterprise Software Management (ESM). Damit kann nach einer schnellen Installation eine bestehende SAP-Installation oder -Migration optimiert werden. Die Produktivität von SAP-Systemen nimmt bei der Nutzung der ESM-Suite 5 deutlich zu, die Anfälligkeit für Fehler reduziert sich. Das effiziente, bedienfreundliche und einfach zu implementierende Tool sorgt für mehr Sicherheit, Effektivität und Transparenz im Transport- und Datenmanagement zwischen einzelnen SAP- und auch Drittlösungen. Bereits seit 2009 ist Solutive als SAP-Optimierer im Markt und unterstützt Unternehmen wie Wüstenrot Württembergische, die Fluglinie Swiss oder den Logistiker Schnellecke mit Werkzeugen für mehr Effizienz, Sicherheit, Compliance und arbeitet so als Treiber für die Digitalisierung in Unternehmen.