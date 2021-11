Customcells hat mit der Erweiterung seiner Produktionsanlagen in Itzehoe begonnen, um die Kapazitäten weiter auszubauen. Zudem sollen die neu installierten Anlagen "auf dem aktuell höchsten Stand der Fertigungstechnik" sein. Die künftige Kapazität am Standort gibt Customcells in der Mitteilung jedoch nicht an. Die reine Kapazitätserweiterung war aber auch nicht das alleinige Ziel der eingeleiteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...