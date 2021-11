Der Gesundheitskonzern Fresenius erholt sich weiter von der Corona-Krise, ringt aber noch immer mit deren Belastungen. Im dritten Quartal stieg die Zahl der Behandlungen in den Fresenius-Kliniken, und auch das Geschäft mit Flüssigarzneien zog an. Fresenius hob zudem die Ziele für dieses Jahr leicht an, die Tochter FMC hingegen zeigte sich vorsichtig und will 5.000 Stellen streichen.Dem Fresenius-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...