Der in StarCapital Multi Income umbenannte Mischfonds ist zudem auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung umgestellt worden - diese und weite News im Überblick.Multi-Asset-Fonds mit neuem Namen und angepasster AusrichtungDer defensive Mischfonds StarCapital Winbonds plus aus dem Auflagejahr 2006 ist zum 1. Oktober 2021 in StarCapital Multi Income (ISIN: LU0256567925) umbenannt worden. Hintergrund ist die Ausweitung der Aktienbandbreite von zuvor 20 Prozent auf jetzt maximal 40 Prozent hinsichtlich des anhaltenden problematischen Marktumfelds im Rentenbereich. Die gesetzlich vorgeschriebene Risikoklassifizierung des Synthetischen Risiko-Rendite-Indikators (SRRI) soll laut Vermögensverwalter StarCapital unverändert bei 4 bleiben. "Die Ausweitung der Aktienbandbreite von 20 auf maximal 40 Prozent gibt uns lediglich mehr Spielraum, um im aktuellen Marktumfeld flexibler agieren zu können. Ziel ist es, unser Rendite-Risiko-Potenzial weiter zu optimieren", heißt es dazu von Portfoliomanager Manfred Schlumberger. Investitionen in defensive Hochzins-Anleihen, Schwellenländeranleihen und antizyklische Opportunitäten in Staatsanleihen bieten laut Schlumberger aber auch weiterhin gute Renditechancen.

