Am Donnerstag wird die OPEC zusammen mit ihren externen Partnern (Gesamtgruppe nennt sich OPEC+) über die Erhöhung der Fördermenge für Dezember entscheiden. Planmäßig vorgesehen ist wie bereits in den letzten Monaten eine Anhebung um 400.000 Barrels pro Tag im Dezember. Die weltweite Nachfrage dürfte vermutlich aber stärker ansteigen, und so fordern nicht nur die USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...