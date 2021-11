DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

02.11.2021

ABOUT YOU bündelt ihr B2B-Geschäft unter der neuen Marke SCAYLE

Hamburg, 02. November 2021 - Die von ABOUT YOU Holding SE neu gegründete Marke SCAYLE ("SCAYLE - Your Commerce Engine") bietet Markenherstellern und Händlern ein dreiteiliges Service-Portfolio: Commerce Technology, Online Marketing und Commerce Operations. Bereits seit 2018 vermarktet ABOUT YOU seine Shop-Software als Lizenzprodukt, sowie weitere Managed Services, an andere Unternehmen im Enterprise Bereich. Heute zählen ca. 100 Online-Shops von führenden Marken wie Marc O'Polo, Depot, The Founded und Tom Tailor zu den Kunden. Mit dem Start der SCAYLE Commerce Engine und der damit verbundenen, eigenständigen Positionierung trägt das Fashion-Tech-Unternehmen seiner Ankündigung Rechnung, das B2B-Geschäft weiter auszubauen und andere Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr D2C-Geschäft zu skalieren.



"Es gibt kein Erkenntnisproblem für den Ausbau des Direct-to-Consumer-Geschäfts, alle wissen, was notwendig ist, um direkten Kundenzugang zu erhalten, höhere Marge zu realisieren und volle Markenkontrolle zu erlangen. Häufig hapert es aber an der Umsetzung, weil die Systeme und Prozesse nicht skalieren", erklärt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Holding SE. "Mit SCAYLE lösen wir diese Limitierungen auf, erhöhen Innovationsfähigkeit und Geschwindigkeit, und können somit das gesamte Potenzial entlang der Wertschöpfungskette unserer Kunden entfalten."

Die drei Komponenten der SCAYLE Commerce Engine



Das dreiteilige Service-Portfolio, bestehend aus Commerce Technology, Online Marketing und Commerce Operations, kann auf einzelne Markenhersteller und Händler individuell zugeschnitten werden. Dabei beschränken sich die Services der Commerce Engine nicht auf bestimmte Branchen, sondern können auf alle Sortimente übertragen werden.

SCAYLE Commerce Technology ist die Shopsoftware hinter ABOUT YOU. Diese Software wird als SaaS Produkt angeboten und liefert das technologische Rückgrat zum Aufbau eines internationalen D2C-Geschäfts. Marken und Händler erhalten die gesamte Bandbreite der Commerce-Infrastruktur von ABOUT YOU in einer flexiblen Lösung als enterprise Cloud-Lizenzprodukt. "Die SCAYLE Kerntechnologie ist zu 100 Prozent für den B2C-Handel entwickelt worden. Wir können Tech und wir können Online-Handel. Diese Kombination bietet kein anderer Software-Anbieter. Wir verfügen durch den Betrieb von ABOUT YOU über echtes Industrie-Wissen und können den 'Proof of Concept' immer gleich mitliefern", so Sebastian Betz, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Holding SE, verantwortlich für Tech & Produkt.

SCAYLE Online Marketing liefert das Knowhow rund um datengetriebenes Marketing und um die Realisierung effizienter, internationaler Online Marketing-Kampagnen. Zum Leistungsspektrum zählen Performance Marketing, Attributionsmodelle und automatisiertes CRM, ebenso wie ein Influencer-Netzwerk mit über 10.000 Influencern aus ganz Europa.

SCAYLE Commerce Operations bietet ein europaweites Logistiknetzwerk mit globalen Versandoptionen, sowie einen Whitelabel-Kundenservice in mehr als 20 Sprachen. Darüber hinaus kann der Bereich Operations das Management von externen Marktplätzen übernehmen.

Alle drei Services sind bei ABOUT YOU bereits in Anwendung und werden stetig erneuert und ausgebaut - und das bereits in 26 europäischen Märkten.

Überproportionale Gewinnsteigerung für Kunden dank der SCAYLE Commerce Engine



Die SCAYLE Commerce Engine liefert Markenherstellern und Händlern so die Komponenten, die es braucht, um ihr digitales D2C-Geschäft zu skalieren. "Wir bewirken bei unseren Kunden im Durchschnitt eine Umsatzsteigerung von 40 Prozent und eine Profitsteigerung von 50 Prozent", erklärt Tarek Müller. Die überproportionale Steigerung der Gewinne schafft die Plattform dadurch, dass Total Cost of Ownership, also die Gesamt-IT-Ausgaben im E-Commerce-Bereich signifikant reduziert werden. "Und das nicht nur, weil wir kostengünstiger sind, sondern auch weil es bei unserer Lösung nicht mehr notwendig ist, einen Riesenapparat an Beratern, Hostinganbietern und Agenturen zu engagieren. Das fällt bei uns weg, weil das Monitoring der Software, das Hosting und die stetige Weiterentwicklung in einem Software-as-a-Service Model inkludiert sind", ergänzt Sebastian Betz.

SCAYLE bündelt ein dediziertes Team und das Knowhow von aktuell 400 Mitarbeiter*innen am Standort Hamburg. Die Commerce Engine steht unter der Verantwortung der drei ABOUT YOU Gründer und Vorstandsmitglieder Hannes Wiese, Sebastian Betz und Tarek Müller, die die Klammer zwischen dem ABOUT YOU Handelsgeschäft und der SCAYLE Commerce Engine bilden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.scayle.com

Über SCAYLE

SCAYLE ist die B2B-Division der ABOUT YOU Holding SE und umfasst ein dreiteiliges Service-Portfolio: Commerce Technology, Online Marketing und Commerce Operations. Die SCAYLE Commerce Engine liefert Markenherstellern und Händlern die Komponenten, um ihr digitales D2C-Geschäft zu skalieren. Zu den Kunden zählen ca. 100 Online-Shops in 26 europäischen Ländern, u.a. führende Marken wie Marc O'Polo, Depot, The Founded und Tom Tailor. SCAYLE beschäftigt 400 Mitarbeiter*innen am Standort Hamburg. Geschäftsführer sind Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX(R) Index aufgenommen.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



