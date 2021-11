Berlin (ots) -Elke Büdenbender, die Ehefrau des Bundespräsidenten, hat heute bei einer Online-Veranstaltungen den Sozialpreis 2021 des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd) verliehen. Gewonnen haben acht Projekte aus Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die exemplarisch für Gemeinsinn, Solidarität und Zusammenhalt in der Pandemie stehen. Sie wurden in Online-Abstimmungen aus 49 eingereichten Bewerbungen ausgewählt und erhalten jeweils ein Preisgeld von 1.000 Euro.Vorbildlich, wie Menschen füreinander Verantwortung übernommen habenElke Büdenbender, Schirmherrin des diesjährigen Sozialpreises der katholischen Krankenhäuser: "Mein Dank und meine Glückwünsche gehen an die Gewinner des diesjährigen kkvd Sozialpreises. Die prämierten Projekte zeigen stellvertretend für alle eingereichten Bewerbungen, dass der Klinikalltag in der Pandemie nur gemeinsam bewältigt werden konnte. Es ist vorbildlich, wie Menschen hier füreinander Verantwortung übernommen haben. Und es ist ein schönes Zeichen, dass die katholischen Krankenhäuser mit diesem Preis etwas von der Solidarität, die sie während der Pandemie erfahren haben, an die Gesellschaft zurückgeben. Zugleich zeigen alle eingereichten Projekte auch, wie gut die katholischen Kliniken in ihre Gemeinwesen vor Ort eingebettet sind."Der kkvd Sozialpreis steht in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam. Mehr. Wert." Die Schirmherrschaft haben Elke Büdenbender und der scheidende Caritas-Präsident Dr. Peter Neher übernommen. Der kkvd Sozialpreis wird alle zwei Jahre ausgeschrieben und wurde in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben.Auch kleine Taten können viel bewegenTheo Paul, Vorsitzender des kkvd: "Die in diesem Jahr eingereichten Projekte belegen erneut eines: Auch kleine Taten, die von Herzen kommen, können viel bewegen. So zählt die Klasse einer Berufsschule zu den Prämierten, die Mut-Mach-Tüten für Patientinnen, Patienten sowie Pflegekräfte packten und sie im örtlichen Krankenhaus vorbeibrachten. Ausgezeichnet wurde zudem grenzüberschreitende Solidarität: Ein Krankenhaus nahm Corona-Patienten aus der von der Pandemie hart getroffenen Region Bergamo in Italien auf und versorgte sie hier in Deutschland. Egal ob kleine oder mit viel Aufwand verbundene Taten, ich danke allen die in der Pandemie mit ihrem Tun gezeigt haben, dass Zusammenhalt und Gemeinsinn auch in Krisenzeiten selbstverständlich sind."Die ausgezeichneten Siegerprojekte sind:Aus Bayern- Krankenhaus St. Barbara Schwandorf: Glücksmomente in der Pandemie https://ots.de/SEP3V8Aus Hessen- St. Josefs-Hospital Wiesbaden: Hilfe bei Long-Covid https://kkvdsozialpreis.de/projekte/hilfe-bei-long-covid/Aus Niedersachsen- Landes-Caritasverband für Oldenburg: Selbstgenähte Alltagsmasken und Geschenke https://ots.de/G9MY3mAus Nordrhein-Westfalen- Katholisches Klinikum Bochum: Versorgung von Covid-Patienten aus Italien https://ots.de/Hcz4qN- KHWE Kath. Hospitalvereinigung Weser-Egge: Kits für einen Kinoabend zuhause https://ots.de/IIlpe3- Maria-Josef-Hospital Greven: Teddys für Krankenhauspatient:innen https://ots.de/X4Yf6G- St. Lukas Klinik Solingen: Musik gibt Hoffnung in der Ausnahmesituation https://ots.de/tzxN8Z- St. Franziskus-Hospital Ahlen: Mut-Mach-Tüten für Patient:innen und Pflegende https://ots.de/EwgCACPressebild zum kkvd Sozialpreis 2021: https://kkvd.de/wp-content/uploads/2021/06/kkvdsozialpreis2021.jpgMehr Informationen zu diesen und allen eingereichten Projekten finden sich auf der Internetseite: www.kkvdsozialpreis.deDer Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) vertritt bundesweit 283 katholische Krankenhäuser sowie 54 Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation. Die katholischen Krankenhäuser in Deutschland haben 207.000 Mitarbeitende. Jährlich werden hier 3,5 Millionen Patientinnen und Patienten stationär versorgt. Mit Umsätzen von 17 Milliarden Euro pro Jahr sind die katholischen Krankenhäuser zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.Pressekontakt:Katholischer Krankenhausverband Deutschlands (kkvd)Michael KretschmerTelefon: 030-2408368-12E-Mail: michael.kretschmer@caritas.deOriginal-Content von: Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V. KKVD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120887/5062190