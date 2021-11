Spätestens seit der Zahlenvorlage in der Vorwoche ist klar: Selbst an Apple gehen Chipmangel und Lieferkettenprobleme nicht spurlos vorüber. Laut einem Medienbericht muss der Tech-Riese inzwischen genau abwägen, welche Produkte bevorzugt produziert werden.Wie Nikkei Asia unter Berufung auf namentlich nicht genannte Unternehmensinsider berichtet, hat Apple die Produktion von iPads in den vergangenen zwei Monaten um 50 Prozent gedrosselt. Dadurch sollen Kapazitäten für die Produktion des neuen iPhone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...