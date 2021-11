Zuletzt ging dem Index jedoch die Puste aus. Neuer Schwung muss her!Der Arca Gold Bugs Index legte Ende September den Grundstein für eine veritable Erholung, in deren Verlauf er über die 260 Punkte vorstoßen konnte. Zuletzt ging dem Index jedoch die Puste aus. Neuer Schwung muss her! Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 23.09. befand sich der Index in einer schwierigen Phase. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...