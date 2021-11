Normalerweise dreht sich auf boersengefluester.de alles um börsennotierte Unternehmen - vorzugsweise aus dem Spezialwertebereich. Bei der zur Gruppe der Neobroker gehörenden nextmarkets AG machen wir gern mal ein Ausnahme. Immerhin deutet allein die Firmierung als AG darauf hin, dass nextmarkets möglicherweise selbst einmal ein Listing anstrebt. Indirekten Kontakt mit einer Kapitalmarktnotierung hat die 2014 von ... The post nextmarkets: "Expertenwissen für Anleger nutzbar machen" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...