Delta (British Columbia), 2. November 2021. Desert Gold Ventures Inc. (TSX-V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) ("Desert Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse von 123 Bohrlöchern auf insgesamt 7.521 m bekannt zu geben, die in den Zielgebieten Gourbassi East Zone, Gourbassi NE, Gourbassi SE, Sorokoto und Kamana bei seinem Projekt SMSZ im Westen von Mali abgeschlossen wurden. Die Bohrungen in diesen Gebieten haben zur Entdeckung neuer Goldzonen sowie zur Erweiterung bekannter Goldzonen geführt. Diese Bohrungen stellen die restlichen Ergebnisse des Bohrprogramms des Unternehmens mit 257 Bohrlöchern auf 18.161 m dar, das zwischen Januar und Juli 2021 durchgeführt wurde.

Nachfolgend eine Zusammenfassung der Höhepunkte* der Bohrungen (siehe Abbildungen 1 und 2 für weitere Details sowie Tabelle 1 am Ende):

Gebiet Kamana

- 1,80 g/t Gold auf 17?m, einschließlich 2,54 g/t Gold auf 10?m - neue Entdeckung

Sorokoto North

- 0,91 g/t Gold auf 22 m - neue Entdeckung

Sorokoto South

- 2,80 g/t Gold auf 5 m - neue Entdeckung

- 2,68 g/t Gold auf 6 m - neue Entdeckung

Gourbassi East

- 1,98 g/t Gold auf 9 m - Erweiterungszone South

- 2,23 g/t Gold auf 9 m - Erweiterungszone North

Gourbassi NE

- 0,98 g/t Gold auf 8 m - Erweiterungszone

- 0,67 g/t Gold auf 14 m - Erweiterungszone

Gourbassi SE

- 1,04 g/t Gold auf 15 m - Validierungszone

* Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der Bohrlöcher variieren zwischen 70 und 90 % der Mächtigkeit des Abschnitts, ausgenommen Gourbassi SE, wo weitere Informationen erforderlich sind.

Jared Scharf, President und CEO von Desert Gold, sagte: "Diese Ergebnisse verdeutlichen einmal mehr das außergewöhnliche Explorationspotenzial unseres Projekts SMSZ. Durch eine Kombination aus Konzessionsgebietserwerb und Bohrerfolgen haben wir mehrere aufregende neue Ziele hinzugefügt und bestehende Goldzonen erweitert. Infolge dieser Arbeiten wurden offensichtliche Ziele mit hoher Priorität für unser bevorstehendes Bohrprogramm 2022 ermittelt. Der Schwerpunkt dieses Folgeprogramms wird vermehrt auf ausgewählten Zielen liegen, die die Größe und Skalierbarkeit einer potenziell großen Lagerstätte aufweisen. Wir freuen uns darauf, so bald wie möglich wieder ins Feld zu gehen."

Abb. 1: Zusammenfassender Oberflächenplan der Zielgebiete Kamana und Sorokoto

Abb. 2: Zielgebiete Gourbassi East, Gourbassi NE und Gourbassi SE

Technische Details

Diese Pressemitteilung umfasst drei Zielgebiete innerhalb des Konzessionsgebiets SMSZ, einschließlich Kamana, Sorokoto und Gourbassi East.

Komana

Das Gebiet Kamana ist ein etwa 12 mal 5 km großes Gebiet im nördlichen Teil des Konzessionsgebietspakets. Frühere Bohrungen im Gebiet ergaben einen Abschnitt mit 11,05 g/t Gold auf 3,7 m. Im Jahr 2021 wurden im Zielgebiet 15 bis zu 50 m lange AC-Bohrlöcher sowie ein RC-Bohrloch abgeschlossen. Die AC-Bohrlöcher peilten sechs ausgewählte Gold-in-Auger-Anomalien an, wobei einzelne Bohrlöcher und drei Bohrraster ("Drill Fences") zu vier Bohrlöchern abgeschlossen wurden. Einer der Bohrraster durchschnitt eine neue Zone mit einer Goldmineralisierung, die 1,8 g/t Gold auf 17 m ergab. Dieses Goldvorkommen scheint etwa 1.900 m südwestlich, entlang einer nordnordöstlich verlaufenden Linie, von jenem Abschnitt zu liegen, der 11,05 g/t Gold ergab. Acht weitere Gold-in-Auger-Anomalien mit bis zu 4.930 ppb Gold müssen noch erprobt werden.

Ein 84 m langes RC-Bohrloch, das unterhalb des Abschnitts mit 11,05 g/t Gold gebohrt wurde, durchschnitt keine Goldmineralisierung, obwohl Quarzerzgänge und alterierte Sedimente durchschnitten wurden.

Gebiet Sorokoto

Das Gebiet Sorokoto umfasst Sorokoto North, wo frühere Bohrungen des Unternehmens Abschnitte mit 3,94 g/t Gold auf 4 m ergaben, und Sorokoto South, das entlang der nördlichen Streichenerweiterung der Zone Barani liegt und noch nie erkundet wurde. Im Jahr 2021 führte Desert Gold zunächst eine Reihe von Schneckenbohrlinien und eine IP-Gradientenuntersuchung im Gebiet Sorokoto South durch. Die Zusammenführung der Schneckenbohrloch- und geophysikalischen Daten führte zur Definierung einer Reihe von in Richtung Norden verlaufenden Gold-in-Auger-Anomalien, die anschließend mittels 71 AC-Bohrlöcher erprobt wurden. Davon ergaben zwei Bohrlöcher eine neu entdeckte Goldmineralisierung mit 2,80 g/t Gold auf 5 m und 2,68 g/t Gold auf 6 m auf zwei Bohrraster im Abstand von 400 m. Es hat den Anschein, als könnten diese beiden Abschnitte Teil derselben mineralisierten Struktur sein. Die restlichen Bohrlöcher ergaben niedrige bis schmale Goldwerte, was die meisten der Gold-in-Auger-Anomalien effektiv erklärt.

Die Bohrungen im Gebiet Sorokoto North umfassten sechs AC- und drei RC-Bohrlöcher. Fünf der AC-Bohrlöcher, die gebohrt wurden, um eine Gold-in-Auger-Anomalie 800 m nordwestlich entlang des Verlaufs der Zone Sorokoto North zu erproben, durchschnitten eine neue Goldmineralisierung mit 0,91 g/t Gold auf 22 m. Das letzte AC-Bohrloch, das gebohrt wurde, um eine Lücke in der Zone Sorokoto North zu erproben, ergab zwei Abschnitte in geringen Abständen mit einem Gehalt von 1,97 g/t Gold auf 2 m bzw. 1,08 g/t Gold auf 2 m. Die drei RC-Bohrlöcher, mit denen die Zone Sorokoto North in der Tiefe erprobt werden sollte, haben die Zone nicht durchschnitten. Basierend auf den bisherigen Bohrungen kann die Zone Sorokoto North über 1.450 m entlang des Streichens nachverfolgt werden, scheint sich jedoch nicht in die Tiefe zu erstrecken. Dies entspricht dem flachen Einbruch der mineralisierten Zonen in diesem Teil des Konzessionsgebiets.

Gebiet der Zone Gourbassi East

Die Explorationen im Gebiet der Zone Gourbassi East umfassen 2.692 m an Bohrungen in 25 Bohrlöchern in den Zonen Gourbassi East, Gourbassi NE, Gourbassi SE und Berola. Die meisten Bohrlöcher wurden in der Zone Gourbassi East gebohrt, um Mineralisierungsmodelle zu validieren und Erweiterungen von bekannten Zonen zu erproben.

Gourbassi East

Die Zone Gourbassi East wurde mit einem Kern-, sechs RC- und vier AC-Bohrlöchern erprobt. Das Kernbohrloch wurde bis zu 336 m gebohrt und ergab sechs schmale Goldabschnitte, wobei die beiden tiefsten, 3,78 g/t Gold auf 1,6 m und 2,08 g/t Au auf 0,8 m, die tiefsten Abschnitte der Zone auf 240 bzw. 255 m vertikal unterhalb der Oberfläche sind. Diese beiden Abschnitte stehen in Zusammenhang mit einer 23 m mächtigen Alterationszone in andesitischem Muttergestein. Dieses Bohrloch durchschnitt auch 10 g/t Gold auf 0,8 m, 1,93 g/t Gold auf 0,4 m, 0,96 g/t Gold auf 0,5 m und 0,56 g/t Gold auf 2,6 m.

Die Höhepunkte der RC-Bohrungen beinhalten das südlichste Bohrloch, FR-21-RC-013, das 1,98 g/t Gold auf 9 m, 1,19 g/t Gold auf 4 m und 5,46 g/t auf 1 m ergab. Dieses Bohrloch stellt eine 50 m lange südliche Ausfallbohrung und den südlichsten Goldabschnitt dar. Die Bohrlöcher FR-21-RCD-017, FR-21-RC-014 und FR-21-RC-010 haben die goldmineralisierten Linsen von 40 auf 60 m neigungsabwärts mit Abschnitten von 0,54 g/t Gold auf 3 m, 0,83 g/t Gold auf 6 m (und 1,39 g/t Gold auf 4 m) bzw. 1,34 g/t Gold auf 7 m (und 0,99 g/t Gold auf 8 m) erweitert.

Das nördlichste RC-Bohrloch hat eine Gruppe von in Richtung Norden verlaufenden goldhaltigen Linsen um 50 m mit einem Abschnitt von 2,23 g/t Gold auf 9 m erweitert und ein Ausfallbohrloch 100 m nördlich dieses Bohrlochs ergab einen AC-Abschnitt von 0,51 g/t Gold auf 5 m.

Die Zone Gourbassi East ist in Richtung Norden, Süden und in der Tiefe weiterhin offen.

Gourbassi NE

Gourbassi NE liegt 600 m ostnordöstlich der Zone Gourbassi East. Diese 500 m lange, in Richtung Norden verlaufende Zone steht in Zusammenhang mit einer manganreichen Scherzone und einer kleinen granitischen Intrusion. Historische Bohrungen ergaben einen besten Abschnitt von 1,83 g/t Gold auf 8 m. Bohrungen im Jahr 2021 ergaben Abschnitte von 0,67 g/t Gold auf 14 m (südlichstes Bohrloch), 0,98 g/t Gold auf 8 m, 0,54 g/t Gold auf 6 m und 0,44 g/t Gold auf 9 m. Die beiden südlichsten Bohrlöcher haben die Zone um 300 m erweitert, die in Richtung Norden, Süden und in der Tiefe weiterhin offen ist.

Gourbassi SE und Berola

Die Zonen Gourbassi SE und Berola hatten bereits zuvor Abschnitte mit 0,67 g/t Gold auf 14 m und 1,03 g/t Gold auf 18 m ergeben.

Folgebohrungen bei Gourbassi SE ergaben 1,04 g/t Gold auf 15 m, einschließlich 1,73 g/t Gold auf 6 m und 0,52 g/t Gold auf 4 m. Diese Zone wurde nur an einem Bohrraster durchschnitten und könnte flachliegend sein. Diese Zone scheint in einer verkieselten, pyritischen, intermediären vulkanischen Brekzie enthalten zu sein.

Bei Berola wurden zwei RC-Bohrlöcher gebohrt. Eines der Bohrlöcher durchschnitt 0,33 g/t Gold auf 5 m, etwa 40 bis 45 m unterhalb der historischen Abschnitte. Es ist unklar, ob die Abschnitte miteinander verbunden sind. Das südliche RC-Bohrloch durchschnitt keine bedeutsame Mineralisierung. Im Gebiet Berola müssen noch vier Gold-in-Auger-Anomalien mit über 100 ppb kartiert und mittels Bohrungen erprobt werden.

Nächste Schritte

Die Arbeiten an einem technischen Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 werden fortgesetzt. Eine aktualisierte Modellierung der mineralisierten Zonen ist im Gange. Unter der Annahme, dass es keine technischen Probleme gibt, soll dieser Bericht vor der Wiederaufnahme der Bohrungen abgeschlossen werden.

Die Explorationsergebnisse des Jahres 2021 haben zur Identifizierung von zwei Zielgebieten mit hoher Priorität geführt: Gourbassi West und Mogoyafara South. Der Auffassung des Managements zufolge weist jedes dieser Gebiete, die in der Nähe der Scherzonen Main Transcurrent bzw. Senegal Mali liegen, das Potenzial für die Entdeckung und Beschreibung bedeutsamer Goldlagerstätten auf. Aus diesem Grund wird der Schwerpunkt des nächsten Bohrprogramms in puncto Zuteilung der geplanten Meter auf diese Zonen liegen. Zusammen mit den Bohrungen in diesen beiden Zonen werden als sekundäre Priorität anschließende Testbohrungen in zehn Zonen (Barani East, Gourbassi East, Linnguekoto West, Manakoto, Soa, Kamana, Frikidi, Sorokoto North, Sorokoto South und Berola) durchgeführt, wo die Bohrungen 2021 ebenfalls wertvolle Ergebnisse lieferten. Als dritte Priorität gibt es eine Vielzahl an stark anomalen Gold-in-Auger- und -Boden-Anomalie-Zielen, die Bohrungen und Schnecken-Testbohrungen erfordern.

Die Explorationsausgaben 2022 werden voraussichtlich zu 70 % für die Zielgebiete mit hoher Priorität, zu 20 bis 25 % für die Ziele mit zweiter Priorität und zu 5 bis 10 % für die Nachverfolgung der anomalen Schneckenbohrloch- und Bodengeochemie aufgewendet werden. Unterstützende Explorationsarbeiten wie Schneckenbohrungen, geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen werden wahrscheinlich ebenfalls Teil des Programms 2022 sein.

Über das SMSZ-Projekt

Das ungefähr 440 Quadratkilometer große SMSZ-Projekt ist nach der Senegal-Mali-Scher-Zone benannt, die es über einen Abschnitt von 43 Kilometern überlagert (siehe Abbildung 1), der mit 5 großen Goldminen im Norden und Süden, entlang des Streichens, B2 Golds Fekola-Mine, Barricks Gounkoto- and Loulo-Mine und AngloGold Ashanti/Iamgolds (jetzt Allied Golds) Sadiola- und Yatela-Mine verbunden ist#_edn1. Soweit dem Unternehmen bekannt, ist das SMSZ-Projekt das größte, kontinuierliche, nicht produzierende Landpaket in dieser sehr aussichtsreichen Struktur. Die Geschäftsführung betrachtet Explorationsziele innerhalb von 5 Kilometern der Senegal-Mali-Scherzone als Explorationsziele hoher Priorität.

Qualitätsanalyse /-kontrolle (QA/QC)

Alle Schneckenbohrloch- und Splitter- und Bohrkernproben werden zur Einrichtung von SGS in Bamako (Mali) gebracht, wo sie aufbereitet werden. Die aufbereiteten Proben werden anschließend zur Analyse des Goldgehalts mittels Brandprobe im LKW zur Anlage von SGS in Ouagadougou (Burkina Faso) gebracht oder verbleiben im SGS-Labor in Bamako. Standard-, Leer- und Doppelproben werden alle 22 bis 30 Proben bzw. eine Kontrollprobe ungefähr bei jeder 8. Analyseprobe in die Probencharge eingeführt. Alle Analysechargen werden auf ihre Qualität überprüft, indem 20 Standardproben mit einer Standardabweichung von mehr als 2 bis 3 SD von einem bestimmten Wert und 20 Leerproben, die mehr als 10 ppb Gold enthalten, erneut analysiert werden.

Es gibt keine QA/QC-Aufzeichnungen für die historischen Brandproben in Bezug auf die Zonen Barani East, Barani, Keniegoulou, Keniegoulou South, Mogoyafara South, Linnguekoto West und KE, sie sind daher nicht 100 % zuverlässig, bis sie bestätigt werden können. Auf Grundlage der bisherigen anschließenden Explorationsarbeiten liegt die Korrelation zwischen den historischen Goldwerten und den anschließenden Bestätigungsarbeiten generell in einem akzeptablen Bereich.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen. Das Unternehmen ist allein für den Inhalt und die Richtigkeit der wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich. Don Dudek, P.Geo., ein Director von Desert Gold, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in seiner Funktion als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Desert Gold

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das zwei Goldexplorationsprojekte in West-Mali (SMSZ und Djimbala) besitzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf www.SEDAR.com. oder unsere Firmenwebseite unter www.desertgold.ca.

Im Namen des Board of Directors

"Jared Scharf"

____________________

Jared Scharf, President & CEO

Kontakt

Jared Scharf, President und CEO

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Telefonnummer: +1 (858) 247-8195

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.desertgold.ca oder auf www.SEDAR.com unter dem Profil des Unternehmens.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen" oder zukunftsgerichtete Informationen" (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, das Grundstück, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

Abbildung 3. Standort des SMSZ-Projekts, regionale Geologie und wichtige Lagerstätten in West-Mali und Ost-Senegal

Abbildung 4. Karte der Konzessionszusammenstellung**

**Alle Goldgehalte über der Mächtigkeit, mit Ausnahme der Konzessionen Soa, Berola und Gourbassi, stellen Bohrlochlängen dar, wobei die wahren Mächtigkeiten für die meisten Löcher zwischen 65 und 95 % liegen. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten für die Grundstücke Soa und Berola sind nicht bekannt. Die geschätzten wahren Mächtigkeiten in den Gourbassi-Zonen liegen zwischen 60 % und 90 %.

Tabelle 1. Zusammenfassung signifikanter Bohrabschnitte

Bohrloch-ID VON BIS LÄNGE Au_ppm Zone DJ-21-AC-010 31 35 4 0,71 Sorokoto North DJ-21-AC-011 8 30 22 0,9 Sorokoto North DJ-21-AC-012 25 27 2 1,04 Sorokoto North DJ-21-AC-012 36 38 2 1,97 Sorokoto North DJ-21-AC-022 41 50 9 0,45 Kamana Inkl. 45 47 2 1,09 Kamana DJ-21-AC-023 30 47 17 1,8 Kamana Inkl. 30 40 10 2,54 Kamana Inkl. 35 39 4 5,43 Kamana DJ-21-AC-024 0 4 4 0,31 Kamana DJ-21-RC-002 116 121 5 0,33 Sorokoto North DJ-21-RC-002 120 121 1 1,09 Sorokoto North FR-21-AC-025 10 11 1 0,41 Gourbassi East FR-21-AC-025 18 23 5 0,51 Gourbassi East FR-21-DD-004 127,8 128,6 0,8 10 Gourbassi East FR-21-DD-004 197,6 198 0,4 1,93 Gourbassi East FR-21-DD-004 222,1 225 2,9 0,56 Gourbassi East FR-21-DD-004 228 228,5 0,5 0,96 Gourbassi East FR-21-DD-004 308,2 309 0,8 2,08 Gourbassi East FR-21-DD-004 290,4 292 1,6 3,78 Gourbassi East FR-21-RC-010 101 102 1 0,73 Gourbassi East FR-21-RC-010 105 113 8 0,99 Gourbassi East FR-21-RC-010 127 134 7 1,34 Gourbassi East FR-21-RC-011 72 74 2 0,56 Gourbassi East FR-21-RC-011 15 24 9 2,23 Gourbassi East FR-21-RC-012 136 137 1 0,56 Gourbassi East FR-21-RC-012 154 155 1 0,64 Gourbassi East FR-21-RC-012 143 147 4 0,97 Gourbassi East FR-21-RC-012 66 68 2 1,64 Gourbassi East FR-21-RC-013 63 64 1 0,6 Gourbassi East FR-21-RC-013 99 100 1 5,46 Gourbassi East FR-21-RC-013 114 123 9 1,98 Gourbassi East FR-21-RC-013 128 132 4 1,19 Gourbassi East FR-21-RC-014 120 126 6 0,83 Gourbassi East FR-21-RC-014 131 137 6 1,06 Gourbassi East FR-21-RC-015 81 87 6 0,3 Gourbassi East FR-21-RC-015 10 11 1 1,2 Gourbassi East FR-21-RC-016 39 42 3 1,42 Gourbassi East FR-21-RC-016 99 100 1 1,92 Gourbassi East FR-21-RC-016 15 16 1 2,31 Gourbassi East FR-21-RC-025 34 42 8 0,34 Gourbassi NE FR-21-RC-025 88 100 12 0,37 Gourbassi NE FR-21-RC-025 90 96 6 0,54 Gourbassi NE FR-21-RC-026 99 107 8 0,98 Gourbassi NE FR-21-RC-028 3 18 15 1,04 Gourbassi SE Inkl. 5 11 6 1,73 Gourbassi SE FR-21-RC-035 68 73 5 0,33 Berola FR-21-RC-040 29 30 2 0,48 Gourbassi SE FR-21-RC-040 11 15 4 0,52 Gourbassi SE FR-21-RCD-017 110 113 3 0,54 Gourbassi East KE-21-AC-010 27 29 2 0,3 Sorokoto South KE-21-AC-010 42 48 6 0,59 Sorokoto South KE-21-AC-014 13 15 1 1,14 Sorokoto South KE-21-AC-015 29 32 3 1,47 Sorokoto South KE-21-AC-016 30 35 5 2,8 Sorokoto South KE-21-AC-020 18 19 1 0,74 Sorokoto South KE-21-AC-024 32 38 6 2,68 Sorokoto South KE-21-AC-025 36 37 1 0,36 Sorokoto South KE-21-AC-025 11 14 3 1,27 Sorokoto South KE-21-AC-031 42 52 10 0,35 Sorokoto South KE-21-AC-031 8 9 1 0,55 Sorokoto South KE-21-AC-031 29 31 2 0,85 Sorokoto South KE-21-AC-031 48 49 1 2,07 Sorokoto South KE-21-AC-031 28 34 6 0,44 Sorokoto South KE-21-AC-036 38 38 1 0,34 Sorokoto South KE-21-AC-037 18 21 3 1,64 Sorokoto South KE-21-AC-038 9 13 4 0,53 Sorokoto South KE-21-AC-057 12 13 1 0,63 Westlich von Sorokoto South entlang SMSZ KE-21-AC-061 6 7 1 0,7 Sorokoto South KE-21-AC-063 8 10 2 0,56 Sorokoto South KE-21-AC-065 25 26 1 0,51 Sorokoto South KE-21-AC-066 23 25 2 0,3 Sorokoto South KE-21-AC-069 16 17 1 0,96 Westlich von Sorokoto South entlang SMSZ KE-21-AC-070 24 27 3 0,54 Westlich von Sorokoto South entlang SMSZ KE-21-AC-070 32 33 1 0,77 Westlich von Sorokoto South entlang SMSZ KE-21-AC-071 34 38 4 0,68 Westlich von Sorokoto South entlang SMSZ KE-21-AC-078 7 8 1 1,57 Sorokoto South KE-21-AC-081 8 9 1 1,15 Sorokoto South KE-21-AC-082 6 10 4 0,3 Sorokoto South KE-21-AC-085 34 36 1 0,4 Sorokoto South KE-21-AC-086 9 11 2 0,66 Sorokoto South KE-21-AC-086 21 23 2 0,66 Sorokoto South

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

#_ednref1 Mineralisierung in benachbarten und / oder nahegelegenen Liegenschaften ist nicht unbedingt repräsentativ für Mineralisierung in der SMSZ-Liegenschaft des Unternehmens.

