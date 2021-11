Der Fonds übertrifft damit die Zielgrösse. Das zeigt, wie hoch die Nachfrage von Investoren nach Klima-Infrastrukturanlagen in Asien, Lateinamerika und Afrika ist.New York - BlackRock hat Kapitalzusagen in Höhe von 673 Millionen US-Dollar für die Climate Finance Partnership (CFP) erhalten. Die CFP ist ein öffentlich-privates Finanzierungsinstrument, das sich auf Investitionen in die Klima-Infrastruktur in Schwellenländern konzentriert, um den globalen Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. Das globale Konsortium aus 22 Investoren...

