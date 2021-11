Wuxi, China (ots/PRNewswire) -Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, hat heute die Markteinführung des neuen Y1S bekannt gegeben, eines vielseitigen, intelligenten Lithium-E-Mopeds für Unternehmen. Das Y1S wurde speziell für die Anforderungen verschiedener Nutzfahrzeuganwendungen konzipiert und entwickelt.Der Y1S ist äußerst anpassungs- und erweiterungsfähig und kann für Bike-Sharing, Mitnahmebetriebe, Logistik und andere Anwendungen modifiziert werden. Der große Fahrzeugrahmen, die gepolsterte Doppelsitzanordnung und die Sicherheitsmerkmale machen ihn ideal für städtische Transportdienste, während der aufgesetzte Stauraum einen sauberen, isolierten Raum für F&B-Lieferungen bietet. Für Logistikdienstleister ist das anpassbare und geräumige Y1S-Transportregal mit hochbelastbaren Halterungen perfekt geeignet, um die Waren unterwegs sicher zu transportieren. Mit 14-Zoll-Reifen, einem 820-mm-Sitz und hydraulischen Stoßdämpfern bietet das Y1S Lieferfahrern, Logistikdienstleistern und Bike-Sharing-Betreibern ein komfortables Fahrerlebnis.Die beiden abnehmbaren, leichten, doppelt angeschlossenen Batterien bieten eine große Batteriekapazität, und das Fahrzeug ermöglicht außerdem zwei intelligente Lademodi - direkt vom Fahrzeug aus oder über die Batteriestation, so dass die Fahrer für einen bequemeren Betrieb weiter fahren können. Gleichzeitig sorgt das intelligente Batteriemanagementsystem (BMS) von Yadea für eine sichere Fahrt mit Schutz vor Überstrom, Überhitzung, Überladung, Kurzschluss und mehr.Die Markteinführung des Y1S erfolgt in einer Zeit, in der immer mehr Länder Maßnahmen zur Förderung der Nutzung elektrischer Zweiräder einführen. Nach Angaben des UNEP wird ein weltweiter Umstieg auf 90 % elektrische Zwei- und Dreiräder bis 2030 die CO2-Emissionen bis 2050 um 11 Milliarden Tonnen reduzieren. Als Reaktion darauf haben Regionen wie die Europäische Union ihre Einführung der Elektromobilität mit neuen Initiativen und grenzüberschreitenden Maßnahmen beschleunigt. Angetrieben von diesen Veränderungen werden elektrische Zweiräder schnell zur ersten Wahl für Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck minimieren und gleichzeitig den wirtschaftlichen Wert maximieren wollen."Als weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder bietet Yadea seit langem ein komfortables Fahrerlebnis für individuelle Nutzer. Jetzt erweitern wir unser Gebiet im Einklang mit der steigenden weltweiten Nachfrage, indem wir elektrische Zweiräder anbieten, die für den gewerblichen Einsatz geeignet sind. Das Y1S spiegelt das Engagement von Yadea für eine kontinuierliche Verbesserung wider, da wir versuchen, die Bedürfnisse von Verbrauchern aus allen Gesellschaftsschichten besser zu erfüllen und verschiedene Anwendungsszenarien für E-Mopeds abzudecken", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.Mit dem neuen Y1S, einzigartigen Einblicken in die Anforderungen von Nutzfahrzeugen und einer klaren Roadmap für das Unternehmensangebot hat Yadea seine führende Position in der Branche der elektrischen Zweiräder weiter ausgebaut. Mit Blick auf die Zukunft ist Yadea bestrebt, seine Produkte entsprechend den Bedürfnissen von Nutzern und Unternehmen weltweit weiterzuentwickeln - und so mehr Menschen dabei zu helfen, ihr Leben mit einem komfortablen, umweltfreundlichen Fahrerlebnis zu elektrifizieren und zu begeistern.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Die Verkäufe von Yadea-Produkten haben dazu beigetragen, 9,07 Millionen Tonnen Benzin einzusparen und 31,06 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden - das entspricht der Pflanzung von 31,06 Milliarden Bäumen. Mit der Mission, den Menschen zu helfen, ihr Leben zu elektrifizieren, investiert Yadea weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere:Offizielle Website: https://www.yadea.de/Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany/Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany/Twitter: https://twitter.com/YadeaGermanyFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1673566/1.jpgPressekontakt:YADEA Medien Team86-510-88100267media@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121646/5062306