Am gestrigen Allerheiligen-Feiertag wurde an der Wiener Börse ja gehandelt und es gab etwas mehr als 170 Mio. Euro Umsatz, das ist fast so viel wie an einem normalen Handelstag. Zum Tagesgewinner AT&S (gestern biztalk.asia zum Malaysia-Thema) kletterte gleich um 8,3 Prozent, das Handelsvolumen lag beim knapp Doppelten eines normalen Tages (und das am Feiertag). Das ist auch insofern spannend, da Carmignac Gestion am 29.10. bei AT&S einen Nettoshort von 0,65 Prozent des Grundkapitals gemeldet hat. Der Eintrag in der FMA-Datenbank ist neu.AT&S ( Akt. Indikation: 35,50 /35,50, -1,11%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.11.)

