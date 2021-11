FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat PVA Tepla aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 31 auf 40 Euro angehoben. Das Hightech-Unternehmen könnte die mittelfristigen Ziele ein Jahr früher erreichen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine disziplinierte Bewertung spreche mit Blick auf das historisch hohe Niveau aber für eine Abstufung./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 08:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007461006

