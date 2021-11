FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Puma SE von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst Adam Cochrane attestierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie "keinen Nachfragemangel abgesehen von China". Dort sind die Umsätze aufgrund der Corona-Unsicherheiten zurückgegangen./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 08:25 / GMT



ISIN: DE0006969603

