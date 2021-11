Bei der HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) standen zuletzt ebenfalls wichtige Termine an. Der deutsche E-Commerce-Akteur, der sich auf Kochboxen spezialisiert hat, verkündete am 1. November ein frisches Zahlenwerk zum dritten Quartal. Inzwischen ist weiteres Wachstum wichtig, damit sich die Investitionsthese auch in einer sich zunehmend öffnenden Welt bestätigt. Riskieren wir daher heute einen Blick auf frische Zahlen und eine neue Prognose. Sowie auf ein altes Erfolgsschema und die Frage, ob es auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...