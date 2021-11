Die Mitbegründer des Westschweizer Immobilienmakler- und Hypothekenberatungs-Fintechs wollen damit ihre Expansion in der Schweiz beschleunigen.Gen - e-Potek gibt die Ernennung von Romain Dequesne, ehemaliger Partner von McKinsey, als CEO mit Sitz in Zürich bekannt. Die Mitbegründer des Westschweizer Immobilienmakler- und Hypothekenberatungs-Fintechs wollen damit ihre Expansion in der Schweiz und die Verbreitung ihrer Online-Plattform beschleunigen. Romain Dequesne kommt nach zehn Jahren bei der Strategieberatungsfirma McKinsey...

