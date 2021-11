Strasbourg (ots) -- ARTE zeigt am Dienstag, 9. November 2021, um 21:50 Uhr den vielfach preisgekrönten Dokumentarfilm "Für Sama" von Waad Al-Kateab und Edward Watts in Erstausstrahlung.- Online verfügbar vom 9. November 2021 bis 7. Januar 2022 in der ARTE-Mediathek (https://www.arte.tv/de/).Der 2020 für den OSCAR nominierte und vielfach preisgekrönte Dokumentarfilm "Für Sama" (Waad al-Kateab und Edward Watts, Channel 4/ITN Productions/Frontline Films, Syrien/GB/Österreich 2019, 95 Min.) ist ein Vermächtnis einer jungen Mutter an ihre im Krieg geborene Tochter: Über einen Zeitraum von 5 Jahren erzählt Waad al-Kateab von ihrem Leben im aufständischen Aleppo. Sie verliebt sich, heiratet und bringt Tochter Sama zur Welt, während der Bürgerkrieg immer verheerender tobt. Ihre Kamera zeigt auf berührende und unmittelbare Weise Verlust, Überleben und Lebensfreude inmitten des Leids.Waad al-Kateab dokumentiert in "Für Sama" das unvorstellbare Grauen in Aleppo. Ihr Erstlingsfilm ist ein ergreifendes filmisches Zeitdokument.ARTE zeigt "Für Sama" am Dienstag, 9. November, um 21:50 Uhr in Erstausstrahlung. Der Dokumentarfilm steht vom 9. November 2021 bis 7. Januar 2022 in der ARTE-Mediathek zur Verfügung.Pressekontakt:Gabriele Dasch | gabriele.dasch@arte.tv | +33 3 90 14 21 56Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5062462