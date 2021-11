Der Schweizer Franken hat sich in den letzten Wochen wieder seinem Jahreshoch gegen den Euro genähert und steht auch aus mittelfristiger Perspektive vor einer Richtungsentscheidung. Dabei weist die langfristige Entwicklungsrichtung auf ein Ende der Konsolidierung und einen neuen starken Aufwertungsimpuls gegen den Euro hin.Vor der in dieser Woche anstehenden Sitzung der US-Notenbank schauen viele Marktteilnehmer nach Washington. Denn dort dürfte die FED über Art und Umfang ihrer Reaktion auf den Datenkranz an Wachstums- und Inflationsdaten entscheiden, insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...