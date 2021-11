Das Konto "ElonMuskoffici" hatte ein weisses Bestätigungshäkchen auf blauem Grund, dabei handelte es sich tatsächlich um eine Facebook-Fanpage aus Ägypten, wie das US-Techportal "The Verge" berichtete. Die Seite, die am Dienstmorgen noch online war, wurde von Facebook am Dienstagmittag gesperrt.Die tatsächlichen Betreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...