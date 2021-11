In den ersten neun Monaten 2021 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) bei einem Umsatz von 12,7 (Vj. 10,3) Mio. € ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 10,7 (6,5) Mio. €. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 5,5 (2,5) Mio. € erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 4,3 (1,8) Mio. €. Dies entspricht einem Gewinn von 0,97 (0,42) € je Aktie. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 5,2 (4,2) Mio. €, das sind 1,18 (0,96) € je Aktie - ein Plus von 24% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu berücksichtigen ist, dass im Juni 2021 wie angekündigt ...

