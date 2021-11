In New York tendieren die Börsen am Dienstag insgesamt behauptet und damit auf Rekordniveau. Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Ergebnis ihrer Sitzung bekannt geben und allgemein wird mit der Ankündigung gerechnet, dass die milliardenschweren Anleihekäufe gesenkt werden. Im Vorfeld des Entscheides wollen sich die Investoren an der Wall Street offenbar nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.Derweil werden in der laufenden Woche weitere US-Unternehmen ihre Bücher für das dritte Quartal melden, ...

