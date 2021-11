Am Aktienmarkt findet der Nasdaq 100 gegenwärtig keine klare Richtung. Der Auswahlindex verbessert sich nur minimal um 0,25 Prozent. Am Aktienmarkt in den USA zeigen sich die privaten und institutionellen Anlegern aktuell nicht in Kauflaune, sie verkaufen aber auch nicht in größerem Maß.

