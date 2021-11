Die Analysten der Baader Bank stufen die Polytec-Aktie weiter mit "Kaufen" und Kursziel 16,0 Euro ein, weil sie nach wie vor überzeugt sind, dass Polytec aus der aktuellen Krisensituation sehr gut hervorgehen wird. Die Probleme der kurzfristigen Lieferabrufe in Verbindung mit höheren Materialkosten würden fast alle Automobilzulieferer betreffen und es besteht laut Analyssten kein Zweifel, dass Ausgleichszahlungen unumgänglich sind. Während zahlreiche Lieferanten in Schwierigkeiten geraten werden, würde sich Polytec mit seiner starken Bilanz (Buchwert je Aktie von rund 11 Euro) weiterhin in einer sehr günstigen finanziellen Lage befinden, meinen die Baader-Experten.

