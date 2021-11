An der Wall Street ist der Rekordlauf vieler Indizes am Dienstag mit moderatem Tempo weiter gegangen.New York - An der Wall Street ist der Rekordlauf vieler Indizes am Dienstag mit moderatem Tempo weiter gegangen. Starke Quartalsberichte wurden als positives Argument aufgeführt, während das warten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed die Risikobereitschaft nicht zu gross werden liess. Neue Bestmarken schrieben der technologielastige Nasdaq-100-Index, der um 0,40 Prozent auf 15'968...

Den vollständigen Artikel lesen ...