Düsseldorf (ots) -Um Kaffeeliebhaber in dieser Festtagssaison zu verzaubern, arbeitet Nespresso mit der kolumbianischen Modedesignerin Johanna Ortiz zusammen und präsentiert eine außergewöhnliche Festtagskollektion, die die Magie des Waldes feiert.Inspiriert von der Schönheit und Tiefe der Wälder, verkörpert die Nespresso Kollektion "Gifts of the Forest" die Verbundenheit der Marke mit der wertvollen Umgebung, in der Kaffee angebaut wird. Die Kollektion umfasst eine Reihe von Kaffeesorten in limitierter Auflage für das Original- und das VERTUO-System sowie festlich gestaltete Accessoires, die sich als wunderbare Geschenke für Familie und Freunde eignen.Für das Design der limitierten Kollektion hat sich Nespresso mit der kolumbianischen Modedesignerin Johanna Ortiz zusammengetan. Ihre innovativen Entwürfe und das Zusammenspiel von Natur und Nachhaltigkeit entführt Kaffeegenießer in das festliche Universum von Nespresso.Mit der limitierten Kollektion will Nespresso auch dem Wald etwas zurückgeben. Die Marke geht über ihr Engagement für die Agroforstwirtschaft hinaus, indem sie hilft, 10 Millionen Bäume im Amazonasgebiet zu schützen."Für mich gehen Design und Natur Hand in Hand, deshalb hat mich diese Zusammenarbeit auch persönlich angesprochen. Der kolumbianische Kaffee hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Als aktive Unterstützerin im Kampf gegen den Klimawandel war das Wissen, dass Nespresso über seine Verpflichtungen im Bereich der Agroforstwirtschaft hinausgeht, ein weiterer wichtiger Grund, warum diese Zusammenarbeit für mich sinnvoll ist. Als ich die Kollektion entwarf, wollte ich die Schönheit des Waldes in jedem Stück einfangen, indem ich üppige Baumkronen und dunkle Erdtöne in meine Entwürfe integrierte. Es war ein erstaunlicher Prozess und eine Partnerschaft, die ich sehr genossen habe", so Johanna Ortiz.Entdecken Sie die festlichen Limited Edition KaffeesVon Waldfrüchten bis hin zu üppigen Baumkronen - die diesjährige Festive Limited Edition umfasst zwei aromatisierte Kaffees und einen schwarzen Kaffee.Für OriginalEntdecken Sie die verborgenen Aromen von Forest BlackDas Blätterdach des Baumes schützt die Forest Black Kaffees, um die in jeder Bohne verborgenen Aromen zu bewahren. Entdecken Sie eine Mischung aus schattig gewachsenen Kaffees aus Kolumbien und anderen Ländern. Der würzige Espresso mit seinen exotischen Holznoten entführt in die Tiefen des Waldes.Schmecken Sie die Beeren des Waldes mit Forest Fruit FlavourWie kostbare Edelsteine, die den Waldboden erleuchten, so sind Waldfrüchte die Geschenke der Bäume an uns. Saftige Beerenaromen durchziehen den aromatisierten Espresso dieser Saison, während der anhaltende Getreidecharakter der südamerikanischen Arabicas eine festlich-süße Gebäcknote annimmt.Erfreuen Sie sich an den Schätzen der Bäume mit Forest Almond FlavourDas Waldmandel-Aroma ist unser Gourmetgenuss der Saison. Mit dem süßen, nussigen Geschmack, der in den südamerikanischen Arabicas dieses Espressos verborgen ist, werden Sie Mandelnoten entdecken, die von Vanille und einer leichten Fruchtigkeit im weichen Getreidecharakter dieses Kaffees begleitet werden.Für VERTUOEntdecken Sie mit Forest Black üppige Baumkronen und komplexe AromenDie Forest Black Arabicas aus Kolumbien und anderen Ländern wachsen im schützenden Schatten eines üppigen Blätterdachs, das das in jeder Bohne verborgenen Aroma schützt. Erleben Sie die verführerischen Gewürz- und Getreidenoten dieses Kaffees inmitten von exotischen Holzaromen, die den Zauber und die Zeitlosigkeit des Waldes feiern.Genießen Sie saftige Beeren- und süße Gebäcknoten mit Forest Fruit FlavourForest Fruit Flavour zelebriert eine herrliche Farbexplosion mit einem Kaffee, dessen Geschmack an die kostbaren Schätze des Waldbodens erinnert - volle Büsche mit reifen Beeren, die zum Pflücken bereit sind. Dieser festlich aromatisierte Kaffee vereint die gleichen saftigen Beerenaromen in einer sanften Getreidemischung auf Basis lateinamerikanischer und afrikanischer Arabicas.Entdecken Sie eine Schatztruhe voller Aromen mit Forest Almond FlavourGeschenke von Bäumen sind keine Kleinigkeit und der Wald beschenkt uns in Fülle. Forest Almond Flavour feiert sowohl die Ernte, die der Wald uns beschert, als auch die köstlichen und komplexen nussigen Aromen, die in vielen hochwertigen Kaffees des Kaffeegürtels zu finden sind. Der getreidige Charakter dieser lateinamerikanischen und afrikanischen Arabica-Mischung ist eine Ode an die Erntezeit.Schenken Sie "Gifts of the Forest" mit den limitierten Accessoires von NespressoNespresso bietet auch in dieser Weihnachtszeit eine Reihe von Accessoires und Geschenken in limitierter Auflage an, mit denen Sie Ihre Lieben überraschen können.Ein stilvoller Countdown mit dem Nespresso x Johanna Ortiz AdventskalenderZum Auftakt und zur Einstimmung auf die diesjährigen Festtage bringt Nespresso seinen begehrten Adventskalender zurück. Für diese Ausgabe wurde die atemberaubende Verpackung von Johanna Ortiz als Teil ihrer festlichen Zusammenarbeit entworfen. Der diesjährige Adventskalender ist sowohl für VERTUO- als auch für Original-Kaffeeliebhaber erhältlich und führt Nespresso-Liebhaber vom 1. bis zum 23. Dezember jeden Tag durch einen anderen Kaffee. Am 24. Dezember erwartet sie ein ganz besonderes Geschenk.Bringen Sie Farbe ins Spiel mit dem Nespresso x Johanna Ortiz NOMAD Travel MugWer die Festive Limited Edition in der Natur erleben möchte, kann Freunde und Familie mit dem neuen NOMAD Travel Mug von Nespresso beschenken. Als Teil der Zusammenarbeit mit Johanna Ortiz erinnert der Travel Mug in der Farbe "Deep Cherry" an die reichen, reifen Beeren des Waldes.Erleben Sie die Festive Limited Edition mit exklusiven Nespresso-CocktailsNespresso-Liebhaber werden ihre Gäste mit köstlichen Festive Limited Edition-Kaffeecocktail-Rezepten überraschen können, die speziell entwickelt werden, um das sensorische Erlebnis zu verbessern. Jedes Rezept wird von Nespresso mit Blick auf die Festive Limited Edition Kollektion zusammengestellt und bringt einen Hauch von Natur und Raffinesse in jedes Glas. Erfahren Sie dazu in Kürze mehr.Ein Geschenk an den WaldNespresso ist stolz darauf, sich mit Conservation International zusammenzutun, um den Wäldern in dieser Weihnachtszeit etwas zurückzugeben. Seit fast 20 Jahren konzentriert sich Nespresso auf den Schutz der Natur durch Agroforstprojekte, um die Ökosysteme zu schützen, auf die die Kaffeefarmen angewiesen sind. Um über den Kaffeeanbau hinauszugehen und die lokalen Gemeinschaften, die den Wald ihr Zuhause nennen, zu unterstützen, kündigt Nespresso auch seinen Beitrag zum Schutz von 10 Millionen Bäumen im Amazonaswald in La Pedrera, Kolumbien, an. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Conservation International und der Madroño-Gemeinde von La Pedrera. Der Schutz der Wälder spielt eine große Rolle in der Nachhaltigkeitsvision von Nespresso, die darin besteht, eine Tasse Kaffee zu kreieren, die einen positiven Einfluss auf die Welt hat - von der Kaffeekirsche bis zur Tasse.Die limitierten Produkte der "Gifts of the Forest"-Kollektion sind ab sofort auf www.nespresso.com und in ausgewählten Boutiquen erhältlich.Über Nestlé Nespresso SANestlé NespressoSA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable QualityTM Programs arbeitet das Unternehmen mit über 120.000 Kaffeebauern in 15 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaften zu verbessern.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, ist in 82 Ländern tätig und beschäftigt über 13.900 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 umfasste das weltweite Netzwerk 816 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter https://www.nestle-nespresso.com/Über Johanna OrtizJohanna Ortiz wurde 2003 in Cali, Kolumbien, gegründet und ist eine globale Luxus-Lifestyle-Marke. Die Marke wird in mehr als 17 Ländern bei führenden Einzelhändlern verkauft und umfasst mittlerweile Kollektionen für Konfektionskleidung, Accessoires, Bademode und Tischkultur.Johanna Ortiz hat ihren Hauptsitz in Cali, Kolumbien, und hat durch ihr Engagement für die Gemeinschaft und ihren Zweck eine Grundlage für Langlebigkeit geschaffen. Sie hat das Wachstum mit einer Strategie verbunden, indem sie ein hochmodernes Atelier entwickelt hat, um die Erhaltung des handwerklichen Wissens, der überlieferten Techniken und des kulturellen Erbes zu gewährleisten. Die Johanna Ortiz-Familie besteht heute aus über 360 Personen, die sehr stolz auf die lokale Produktion, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Förderung von Frauen und kolumbianischen Kunsthandwerkern sind.Im Jahr 2017 hat Johanna Ortiz die "Escuela Johanna Ortiz" ins Leben gerufen, ein Ausbildungsprogramm, das kostenlose Kurse für professionelle Näherinnen und hochwertige Stickereien anbietet. Mehr als 60 Frauen haben dieses Programm absolviert, und obwohl es keine Verpflichtung gibt, bei Ortiz zu arbeiten, tun es die meisten.Im Frühjahr 2020 arbeitete Johanna Ortiz mit H&M zusammen, um eine Capsule-Kollektion mit ihren Designs an Frauen auf der ganzen Welt zu verteilen. Mit dieser Kollektion wurden nicht nur Frauen aller Formen und Größen in über 73 Ländern weltweit gefeiert, sondern es war auch die erste Zusammenarbeit des Einzelhandelsriesen mit einer lateinamerikanischen Designerin überhaupt.Diese Initiativen haben Ortiz Einladungen ins Weiße Haus und zu den Vereinten Nationen eingebracht und ihr einen begehrten Platz in den Business of Fashion's 500 eingebracht: ein Index der Menschen, die die globale Modeindustrie prägen.Als globale Botschafterin des kolumbianischen Stils wird sie weiterhin Frauen auf der ganzen Welt den "südamerikanischen Geschmack" näherbringen. www.johannaortiz.comÜber Conservation InternationalConservation International setzt sich für den Schutz der entscheidenden Vorteile ein, die die Natur den Menschen bietet. Durch Wissenschaft, Partnerschaften und Feldarbeit treibt Conservation International Innovationen und Investitionen in naturbasierte Lösungen für die Klimakrise voran, unterstützt den Schutz kritischer Lebensräume und fördert eine wirtschaftliche Entwicklung, die auf dem Schutz der Natur basiert. Conservation International arbeitet in 30 Ländern auf der ganzen Welt und unterstützt Gesellschaften auf allen Ebenen bei der Schaffung eines saubereren, gesünderen und nachhaltigeren Planeten. Verfolgen Sie die Arbeit von Conservation International auf Conservation News, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.Pressekontakt:KontaktinformationenNespresso Deutschland GmbHHannah HilgersPR & Social Media ManagerTel.: 0151 4313 9281E-Mail: hannah.hilgers@nespresso.comWeber ShandwickGina LaingPR & KommunikationTel.: 0176 211 46266E-Mail: glaing@webershandwick.comOriginal-Content von: Nespresso Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54168/5062614