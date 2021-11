Wien (www.fondscheck.de) - Eine Analyse von FONDS professionell ONLINE zeigt: Fast jeder dritte Investmentfonds, der sich dem Kampf gegen die Erderwärmung verschrieben hat, kam erst in diesem Jahr auf den Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Zahl der Publikumsfonds zum Thema Klimawandel schnelle rasant nach oben. In Deutschland und/oder Österreich seien mittlerweile 112 Sondervermögen zum Vertrieb zugelassen, die allein aufgrund ihres Namens als entsprechendes Produkt zu identifizieren seien. Dabei handele es sich um 27 ETFs und 85 herkömmliche Publikumsfonds. Das habe eine Auswertung von Refinitiv-Lipper-Daten durch FONDS professionell ONLINE ergeben. ...

