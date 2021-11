Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Sissi Hajtmanek blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Tesla wieder. Elon Musk hat via Twitter verraten, dass der Milliardendeal mit dem Autovermieter Hertz noch nicht unterschrieben sei. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa auf dem vierten Platz. Der Ferienflieger Eurowings arbeitet für sein Angebot in Prag künftig mit der größten tschechischen Airline Smartwings zusammen.