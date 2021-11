In der Pandemie lief es glänzend für Chegg. Doch jetzt, da die Studenten an die Unis zurückgekehrt sind, bricht das Geschäft ein. Die Zahlen, die das Education-Unternehmen am Montag nach Börsenschluss vorgelegt hat, versetzen die Anleger in einen Schockzustand. Die Chegg-Aktie verliert 45 Prozent.Chegg hat im dritten Quartal 0,20 Dollar je Aktie verdient und damit zwar die Erwartungen der Analysten getroffen, allerdings lag der Umsatz mit 172 Millionen Dollar unter den Prognosen des Marktes (175 ...

