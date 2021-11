Wallisellen (ots) -



Die diesjährige Nutzfahrzeugmesse öffnet ihre Tore am Mittwoch 10. November und findet bis am Samstag den 13. November 2021 in Bern statt. Auf dem Messestand von Ford feiert der neue E-Transit seine Schweizer Premiere. Das erste vollelektrische Nutzfahrzeug von Ford verbindet ein Höchstmass an Produktivität mit innovativer Technologie, dazu zählen fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme und das hochmoderne Kommunikations- und Entertainmentsystem SYNC 4 inklusive cloudbasierter Konnektivität. Weiter präsentiert Ford Schweiz den hochwertig ausgestatten Ranger Stormtrak und das limitierte Sondermodell Ranger Raptor SE als Special Edition auf dem Messestand in auf dem Stand B010 in der Hall 3.2.



Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.



Pressekontakt:



Dominic Rossier

Manager Communications & Public Affairs

043 233 22 80, drossier@ford.com



Original-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100880417

FORD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de