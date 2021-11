Nach den jüngsten Zahlen ist die Kupferproduktion in Chile, dem weltgrößten Kupferproduzenten, im September den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Und auch wenn im Oktober hier eine Linderung eingetreten sein könnte, so bleibt Kupfer als strategisch wichtiges Metall für die weltweite "grüne Wirtschaft" im Angebotsdefizit, was mittelfristig einen enormen Investitionsbedarf anzeigt. Und auch wenn kurzfristig der Kupferpreis nochmals schwächer tendieren könnte, so überwiegen mittelfristig jedoch die preistreibenden ...

