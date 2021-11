NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), einer der führenden Anbieter von Cybersecurity-, Service Assurance- und Business Analytics-Lösungen, gab heute die Veröffentlichung von Omnis Cyber Intelligence (OCI) bekannt. OCI ist die marktführende, schnellste und am besten skalierbare Softwarelösung für Netzwerksicherheit, die auf der Grundlage der branchenweit führenden Technologie für Netzwerküberwachung, Paketaufzeichnung und -analyse aufgebaut ist. Die Lösung erkennt und untersucht verdächtige Aktivitäten in Echtzeit sowie im Nachgang und identifiziert Bedrohungen frühzeitig im Lebenszyklus von Angriffen. Dadurch wird die Ausbreitung von Infektionen verhindert, künftige Angriffe werden abgewehrt und gefährdete Anlagen identifiziert.

Mit der zunehmenden Anzahl an Cyberangriffen stellen IT-Sicherheitsteams fest, dass ihre vorhandenen Tools dieser wachsenden Bedrohung nicht standhalten und sowohl ihre Ausgaben für diese, als auch ihr Cyberrisiko außer Kontrolle geraten. Dies ist auf die typischen Data-Sets zurückzuführen, mit denen diese Tools gefüttert werden. Sie sind reaktiv, nicht granular und reichen nicht bis zu den frühesten Indikatoren eines potenziellen Angriffs.

NETSCOUTs Ansatz besteht darin, seine marktführende Visibility-Technologie zu nutzen, um den Umfang und die Qualität der Sicherheitsdaten zu erhöhen und diese den Sicherheitsteams in Echtzeit zugänglich zu machen. Die einzigartige Omnis Cyber Intelligence Lösung besteht aus einem Analyse-Stack und Cybersicherheits-Software-Sensoren namens Omnis CyberStreams.

NETSCOUTs OCI-Lösung stattet Sicherheitsteams mit proaktiven, umsetzbaren Informationen aus, die ihnen dabei helfen:

kontinuierliche Scans und Analysen zur Aufklärung durchzuführen, um Angriffe früher zu erkennen, die Gefährdung zu minimieren und in vielen Fällen die Bedrohung zu vereiteln.

schnell auf historische Beweise zuzugreifen, die weit in die Vergangenheit zurückreichen, um zu verstehen, wie ein Angriff begann, um ähnliche Verstöße zu verhindern und laufende bösartige Aktivitäten zu stoppen.

die Angriffsflächen innerhalb ihrer Infrastruktur zu überwachen und die Effektivität der eingesetzten Verteidigungsmaßnahmen zu optimieren.

das Ausmaß des Eindringens und der betroffenen Anlagen zu bewerten, wenn Angriffe stattfinden, um die Ausbreitung von Malware zu verhindern.

vor Ort, in virtualisierten Rechenzentren und in Public Clouds zu agieren und die sich verändernden Einsatzpräferenzen eines Unternehmens zu unterstützen, ohne die Sicherheitsrichtlinien und Arbeitsabläufe zu beeinflussen.

ihr Sicherheits-Ökosystem über APIs und Partnerschaften mit führenden Anbietern wie Splunk, Palo Alto Networks und AWS zu integrieren.

Infolgedessen verbessern sich die Effektivität der vorhandenen Sicherheitstools der Kunden und die Produktivität der Analysten, um steigenden Kosten und zunehmenden Cyberrisiken entgegenzuwirken.

Weitere Informationen über die Omnis Cyber Intelligence-Lösung finden Sie unter https://www.netscout.com/solutions/omnis-security.

Über NETSCOUT

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) hilft bei der Absicherung digitaler Geschäftsservices gegen Unterbrechungen der Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit. Unsere Markt- und Technologieführerschaft resultiert aus der Kombination unserer patentierten Smart-Data-Technologie mit intelligenten Analysemöglichkeiten. Wir bieten eine durchgängige Echtzeit-Transparenz und Einblicke, die Kunden benötigen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen und abzusichern. Unsere Omnis Cybersecurity Advanced Threat Detection and Response Plattform bietet umfassende Netzwerktransparenz, Bedrohungserkennung, hochgradig kontextbezogene Untersuchungen und automatisierte Schadensbegrenzung am Netzwerkrand. NETSCOUT nGenius Service Assurance-Lösungen bieten kontextbezogene Echtzeitanalysen der Service-, Netzwerk- und Anwendungsleistung. Die Produkte von Arbor Smart DDoS Protection by NETSCOUT schützen vor Angriffen, die die Verfügbarkeit bedrohen, und vor fortschrittlichen Bedrohungen, die in Netzwerke eindringen, um wichtige Unternehmensressourcen zu stehlen. Wenn Sie mehr über die Verbesserung der Service-, Netzwerk- und Anwendungsleistung erfahren möchten, finden Sie dies hier: https://www.netscout.com/de; oder folgen Sie @NETSCOUT auf Twitter, Facebook, oder LinkedIn.

©2021 NETSCOUT SYSTEMS, INC. Alle Rechte vorbehalten. NETSCOUT, das NETSCOUT-Logo, Guardians of the Connected World, Adaptive Service Intelligence, Arbor, ATLAS, Cyber Threat Horizon, InfiniStream, nGenius, nGeniusONE und Omnis sind eingetragene Marken oder Marken von NETSCOUT SYSTEMS, INC. und/oder seiner Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Erwähnte Marken von Drittanbietern sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211102006064/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Finn Partners Deutschland

Sarah Konarski Mai Akkad

netscoutde@finnpartners.com

T: +49 89 894085 17 +49 89 894085 18