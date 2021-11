Positiv aufgenommene Quartalsberichte haben am Dienstag sowohl den DAX wie auch den MDAX weiter angetrieben. Beim deutschen Leitindex rückte auch die Marke von 16.000 Punkten wieder ins Blickfeld. Insbesondere die Aktie von HelloFresh gab am Dienstag kräftig Gas, nachdem das Management die Prognose angehoben hatte.Der deutsche Leitindex hat nach dem starken Wochenauftakt den Schwung mit in den Dienstag genommen. Am Ende stand ein Plus von 145 auf 15.951 Punkten zu Buche. Damit rückt auch das Rekordhoch ...

