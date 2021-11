Die europäischen Börsen haben am Dienstag an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Dienstag an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Allerdings zeigten sich die Anleger etwas vorsichtiger, denn die US-Notenbank Fed rückte bereits vermehrt ins Blickfeld mit dem zur Wochenmitte erwarteten Zinsentscheid. Weiter im Fokus stand die Saison der Unternehmensberichte, die zuletzt die Kurse gestützt hatte. Gestützt auf die ebenfalls weiter...

Den vollständigen Artikel lesen ...