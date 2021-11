Zürich/Leibstadt AG (awp/sda) - Die Schweizerische Energiestiftung (SES) hat ein Sicherheitskonzept für verlängerte Betriebszeiten der vier Atomkraftwerke in der Schweiz gefordert. Die Aufsichtsbehörde Ensi unternimmt gemäss SES zu wenig, um die AKW so nah wie möglich an das Sicherheitsniveau neuer Reaktoren heranzuführen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...