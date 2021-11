Der Energie-Konzern EVN erhöht den Ausblick. Für das Konzernergebnis des am 30. September 2021 zu Ende gegangenen Geschäftsjahres 2020/21 wird eine Größenordnung von rund 325 Mio. Euro erwartet. Hintergrund seien Werthaltigkeitsprüfungen sowie Effekte aus Konsolidierungskreisänderungen und sonstige überwiegend operative Effekte im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die ermittelten Ergebniseffekte würden die jüngsten Marktentwicklungen zum Bilanzstichtag reflektieren, so das Unternehmen. Im August ging EVN noch von einem Konzernergebnis in einer Bandbreite von etwa 200 bis 230 Mio. Euro aus.

