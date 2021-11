NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag in einem Umfeld ebenfalls robuster Aktienmärkte ein Stück weit mitgestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,25 Prozent auf 130,98 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Papiere fiel auf 1,55 Prozent.

Abgesehen von der Gesamtverfassung an den Finanzmärkten mit immer neuen Rekorden der New Yorker Aktienindizes fehlte es dem Anleihemarkt an klaren Impulsen. Aus den USA kamen kurz vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed keine marktbewegenden Wirtschaftsdaten. Insgesamt hieß es, herrsche vor der am Mittwoch anstehenden geldpolitischen Entscheidung eine abwartende Haltung.

Die Fed dürfte den Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen zur Konjunkturstützung einläuten. Mit Spannung erwartet wird vor allem die Frage, ob es schon Signale für den Zeitpunkt einer ersten Zinserhöhung nach der Corona-Pandemie gibt. Die zuletzt hohe US-Inflation hatte die Notenbank wiederholt mit vorübergehenden Faktoren begründet./tih/he