Andersen Global baut seine afrikanische Plattform weiter aus und schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Windhoek Accounting and Taxation aus Namibia ab.

Das 2015 gegründete Unternehmen Windhoek Accounting and Taxation bietet Full-Service-Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Gehaltsabrechnung, Buchhaltung, Unternehmensberatung, Gewerbeanmeldung, geistiges Eigentum und Migrationsdienste. Das Unternehmen unter der Leitung von Managing Partner Julius David hat seinen Sitz in Windhoek und bietet Dienstleistungen für Privatpersonen sowie Unternehmen mit Niederlassungen in Namibia und im Ausland an.

"Unser vorrangiges Ziel ist es, unseren Kunden durch nahtlose, qualitativ hochwertige Lösungen zum Erfolg zu verhelfen", so Julius David. "Die Mitglieder und Kooperationsunternehmen von Andersen Global verfügen über umfangreiche Erfahrung in ihren jeweiligen Rechtsgebieten, und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unseren Mandanten die Ressourcen und die Fachkenntnisse eines globalen Unternehmens zur Verfügung zu stellen."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Julius David und sein Team verfügen über umfassende Kenntnisse der lokalen Rechtsvorschriften und setzen sich dafür ein, unseren Mandanten einen erstklassigen Service zu bieten. Dadurch wird unsere bestehende Plattform in Namibia gestärkt, indem die juristischen Kompetenzen unserer bestehenden Kooperationspartner vor Ort um zusätzliche Steuerkompetenzen ergänzt werden. Mit dieser wichtigen Erweiterung fassen wir in Namibia weiter Fuß und positionieren uns für die weitere Expansion in der Region."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 323 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211102006272/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700