Jetzt wird's bitter für die Ungeimpften im Südwesten. Denn seit diesem Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Warnstufe, die mit Einschränkungen für die Bürger einhergeht, die sich nicht immunisieren ließen. Anders geht es aber nicht. Denn inzwischen liegen mehr als 250 Covid-19-Kranke auf den Intensivstationen. Um möglichst zu verhindern, dass es noch mehr werden, hat die grün-schwarze Landesregierung schon vor Wochen das Konzept aus Warn- und Alarmstufe beschlossen, das bei einer steigenden Zahl von Intensivpatienten in Kraft tritt. Das war vorausschauend und richtig, weil Ärzte und Pflegekräfte in den Kliniken schon seit Monaten enorm gefordert sind. (...) Jeder hatte die Chance, sich die beiden Pikse zu holen. Wer es nicht tut, muss mit den Konsequenzen leben. (...) http://www.mehr.bz/khs307i



