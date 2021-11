Peking (ots/PRNewswire) -Die vierte China (Huai?an) International Food Expo wurde am vergangenen Donnerstag in der ostchinesischen Stadt Jiangsu Huai?an eröffnet und beleuchtete die Zusammenarbeit der Lebensmittelindustrie zwischen den RCEP-Mitgliedern.Die Messe stand unter dem Motto "Grüne und innovative Entwicklung, die modisches Leben und Essen miteinander verbindet" und war sowohl für Teilnehmer aus den Online-Ausstellungshallen als auch aus den Offline-Aktivitäten wie Themenausstellungen, High-End-Konferenzen und Verkostungen zugänglich. Über 350 in- und ausländische Unternehmen stellten neue Technologien, neue Errungenschaften und neue Produkte vor.Laut Chen Zhichang, dem Parteichef von Huai?an, wird die Messe den Teilnehmern und Ausstellern eine professionelle und internationale Vision und Ausstellungsmöglichkeiten bieten.Während der Messe fand das erste Rundtischgespräch über die Zusammenarbeit zwischen den RCEP-Mitgliedsländern in der Lebensmittelindustrie statt, bei dem es um die Beseitigung von Handelshemmnissen (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html), die Verbesserung von Handelserleichterungen (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html), die Senkung von Zöllen und Handelskosten sowie die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit ging.Unterdessen hat die chinesische Außenhandelskammer einen Vorschlag zur Förderung der Zusammenarbeit in der Lebensmittelindustrie und zur Verbesserung der Handelserleichterungen zwischen den RCEP-Mitgliedern vorgelegt.Huai?an wird die Wirtschafts- und Handelskooperation weiter vertiefen, sich aktiv in die internationalen Wirtschaftsströme auf der Grundlage des RCEP-Mechanismus integrieren und die Messe zu einer einflussreichen Veranstaltung für Ausstellung, gegenseitigen Nutzen und Win-Win-Situation machen, sagte Shi Zhijun, amtierender Bürgermeister von Huai?an.Original Link https://en.imsilkroad.com/p/324566.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1676260/1.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5062767